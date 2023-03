Lavrov, rischi seri con incidenti tra potenze nucleari

Con incidenti come quello del drone Usa, "gli Stati Uniti cercano provocazioni per intensificare i loro approcci conflittuali". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov citato da Ria Novosti. "Qualsiasi incidente che provochi uno scontro tra due potenze nucleari comporta sempre rischi molto seri. Loro non possono non capirlo", ha detto, accusando gli Usa di "ignorare le restrizioni ai voli" introdotte con la guerra in alcune aree lungo il Mar Nero. "Un'ignoranza così provocatoria suggerisce che la parte americana cerchi costantemente una sorta di provocazione per intensificare i loro approcci conflittuali".

Agenzia ANSA Duro monito Usa dopo la collisione con un drone nel Mar Nero - Mondo "Questo episodio pericoloso fa parte di un modello di azioni aggressive, rischiose e non sicure da parte dei piloti russi nello spazio aereo internazionale". (ANSA)