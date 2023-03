Cremlino smentisce, nuovi arruolamenti non in discussione

(ANSA) - MOSCA, 15 MAR - In Russia "non è in discussione" un'eventuale nuova ondata di arruolamenti nell'ambito della mobilitazione militare parziale introdotta nel settembre scorso.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che un sito russo, Ura.ru, ha scritto che a partire dal primo aprile comincerà una campagna di arruolamenti di 400.000 professionisti da integrare nelle forze russe, secondo i piani già previsti.

(ANSA).