Cina, impegno Aukus di non proliferazione è puro inganno

- L'impegno di Usa, Gb e Australia "sulla non proliferazione nucleare è un puro inganno: la cooperazione trilaterale sui sottomarini a propulsione nucleare rappresenta la prima volta nella storia che un Paese dotato di armi nucleari traferisce reattori a propulsione atomica per sottomarini e una grande quantità di uranio altamente arricchito per uso militare a un Paese privo di armi nucleari". E' il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin sul piano annunciato lunedì dall'Aukus, aggiungendo che l'accordo "pone gravi rischi che violano lo scopo del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari". (ANSA).