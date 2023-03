Il premier polacco accusa l'intelligence russa: "Ha corrotto il Parlamento europeo"

Non solo Qatar e Marocco. Anche la Russia avrebbe cercato di influenzare le decisioni del Parlamento Europeo, corrompendone alcuni dei suoi membri. Lo rivela il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un'intervista al portale i.pl e ripresa dall'agenzia di stampa polacca (Pap).



Il ministero dell'Interno polacco "rivelerà presto documenti" che mostrano come "i servizi segreti russi abbiano corrotto membri del Parlamento europeo", ha detto il premier, aggiungendo che le informazioni riguardavano diversi eurodeputati, ma nessuno di nazionalità polacca.