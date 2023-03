Birmania: 30 civili uccisi dal regime dentro un monastero

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Oltre 30 persone sono state uccise in un monastero nello Stato birmano di Shan in un attacco della giunta militare. Lo riferisce la Bbc che cita la milizia dei ribelli Karenni.

Secondo quanto si apprende, l'aviazione e l'artiglieria dell'esercito hanno bombardato sabato il villaggio di Nan Nein, nel sud e poi hanno giustiziato gli abitanti che si erano nascosti all'interno di un monastero. Il bilancio al momento è di 30 morti, tra cui 3 monaci. Un video della milizia ribelle mostra almeno 20 corpi, alcuni dei quali indossavano le vesti arancioni dei monaci buddisti, ammassati contro il monastero.

I cadaveri presentavano quelle che sembrano essere ferite multiple da arma da fuoco e il video mostra anche le pareti del monastero piene di fori di proiettile. Anche alcuni edifici e case circostanti sono stati bruciati in quello che, secondo la milizia dei ribelli Karenni, è stato l'attacco dei militari al villaggio. (ANSA).