Silicon Valley Bank, Biden chiama il governatore della California

Joe Biden ha chiamato il governatore della California, Gavin Newsom , per discutere del fallimento della Silicon Valley Bank, il più grande crollo di una banca Usa dalla crisi Lehman Brothers del 2008. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. "Il presidente e il governatore hanno discusso dei modi per affrontare la situazione", si legge nel comunicato.

Il presidente ha inoltre assicurato al governatore Newaim "il totale sostegno del governo federale in risposta alle inondazioni, frane e smottamenti" causate dalla forti piogge che si stanno abbattendo sullo stato in queste ore. Venerdì Biden aveva approvato la dichiarazione d'emergenza per la California. Nelle ultime 24 i temporali hanno rallentato e, per fortuna, il bilancio delle vittime è fermo alle due persone morte venerdì.