Varoufakis aggredito in un quartiere anarchico a Atene

L'ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis è stato aggredito da un gruppo di sconosciuti fuori da un ristorante ad Atene, nel quartiere anarchico di Exarchia. Dopo essere stato colpito al volto, Varoufakis è stato condotto in ospedale dove gli è stata diagnosticata una frattura della cavità nasale. Lo riporta il sito di Efimerida ton Syntakton, secondo il quale il gruppo di persone avrebbe urlato: "Vieni fuori bastardo che hai firmato i memorandum" e avrebbe poi aggredito il politico, divenuto il simbolo dello scontro tra Grecia e Troika negli anni della crisi del debito.

Varoufakis stava cenando con dei sostenitori del suo partito, Mera25 (conosciuto in Europa come Diem25), prima dell'aggressione, fuori dal ristorante. E' stato colpito dopo essersi avvicinato per parlare alle persone che lo avevano insultato. Mera25 ha definito l'episodio, tramite i social, uno "sfacciato attacco fascista da parte di bulli provocatori", mentre il portavoce del governo Yannis Economou ha condannato l'episodio: "Nella nostra democrazia non c'è spazio per la prepotenza e non c'è tolleranza per alcuna forma di violenza. La polizia greca farà tutto il necessario per assicurare i responsabili alla giustizia", ha assicurato.

Noto per essere la sede dei movimenti anarchici nella capitale, il quartiere di Exarchia era stato già teatro di un attacco simile. Nel 2015, Varoufakis era stato vittima di un'aggressione analoga fuori dallo stesso ristorante dove è avvenuto oggi l'episodio.