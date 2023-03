Amburgo: Spiegel, killer si presentava come strano consulente

Come Bild, anche Spiegel riporta che l'autore della strage di ieri sera ad Amburgo sarebbe Philipp F., di 35 anni. L'uomo si presentava sul suo sito web come un consulente aziendale, ma con aspetti "dubbiosi" ed eccentrici. I suoi servizi sarebbero andati dal "controlling" alla "teologia". La sua tariffa oraria era parimenti bizzarra: "250mila euro al giorno più 19% di tasse", con la giustificazione di poter far guadagnare ai suoi clienti "almeno 2,5 milioni di euro".

Secondo la sua stessa presentazione, F. sarebbe cresciuto a Kempten, in Algovia, in una "famiglia rigidamente evangelica".

Dopo un apprendistato nel settore bancario, avrebbe studiato amministrazione aziendale e, in seguito, sostiene di aver coperto "diverse posizioni manageriali a livello internazionale", descrivendosi inoltre come "convinto europeo".

L'identità del killer non è stata ancora confermata dalla polizia.

Nell'attacco a una chiesa dei Testimoni di Geova sono state uccise almeno sette persone oltre allo stesso attentatore.

