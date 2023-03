Gb, la mostra canina a Birmingham sotto la neve

La mostra canina Crufts al National Exhibition Centre di Birmingham, nell'Inghilterra centrale, sotto la neve.

Un'ondata di gelo fuori stagione ha colpito la Gran Bretagna ed è destinata a peggiorare nelle prossime ore mentre si segnalano forti disagi nei trasporti, soprattutto nelle strade, e i primi blackout.

Le zone più interessate dalla perturbazione artica sono l'Inghilterra centrale e settentrionale, e la Scozia, dove le minime sono scese fino a -16.

Sono previsti anche 40 centimetri di neve in alcune parti del Paese. Sono state diramate allerte per chi si sposta in automobile e treno.

National Highways, ente gestore delle autostrade britanniche, ha avvertito i conducenti nelle West Midlands e nell'est dell'Inghilterra di non mettersi in viaggio se non necessario. Mentre si registrano interruzioni di corrente elettrica nel West Yorkshire. Inoltre, l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha alzato il livello di allerta per tutte le regioni dell'Inghilterra per l'impatto del freddo sulla salute, in particolare degli anziani.