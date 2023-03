Borrell, l'Ue pronta a mobilitare 2 miliardi per munizioni per Kiev

Il piano Ue per fornire le munizioni all'Ucraina consiste in tre parti e vanno "prese insieme", "non si possono spacchettare". Il primo passo è quello di "donare le munizioni di artiglieria da 155mm o da 152mm, di standard sovietico, ed essere rimborsati dallo European Peace Facility. Qui mettiamo un miliardo. Poi coordinare la domanda per gli ordini di altre munizioni attraverso l'Eda, che ha messo in campo una procedura veloce: se ci muoviamo insieme riduciamo il prezzo e il tempo di consegna. Propongo di mobilitare attraverso l'Epf un altro miliardo". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell.