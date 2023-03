Cisgiordania: Italia e altri 5 Paesi condannano violenze

"Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito esprimono la loro profonda preoccupazione di fronte alla continua e crescente violenza nei territori palestinesi occupati". Lo si legge sul sito della Farnesina.

"Condanniamo fermamente i recenti attacchi terroristici che hanno ucciso cittadini israeliani. Il terrorismo non può in nessun caso essere giustificato - si legge -. Condanniamo fermamente anche la violenza indiscriminata dei coloni israeliani contro i civili palestinesi, inclusa la distruzione di case e proprietà".

"Non può esserci risultato desiderabile se non una pace giusta e duratura per tutti. A questo proposito, ribadiamo anche la nostra ferma opposizione a tutte le misure unilaterali che minano la soluzione dei due Stati, compresa l'espansione degli insediamenti che sono illegali ai sensi del diritto internazionale - prosegue la dichiarazione comune -. Esortiamo il governo israeliano a revocare la sua recente decisione di avanzare nella costruzione di oltre 7.000 unità abitative di insediamenti in tutta la Cisgiordania occupata".