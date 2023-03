La Bielorussia ha condannato a 10 anni il premio Nobel e attivista Ales Bialiatski: lo rende noto il centro per i diritti umani da lui fondato Viasna.

Viasna ha dichiarato in un comunicato che il 60enne è stato condannato per contrabbando e finanziamento di "attività che violano gravemente l'ordine pubblico". Bialiatski, insieme ad altri esponenti del centro per i diritti umani, è in carcere dal luglio 2021, il processo era cominciato a gennaio.