Ucraina: Tajani, difendiamo Kiev, lavoriamo per una pace giusta

(ANSA) - UDINE, 02 MAR - "Sul conflitto in Ucraina, la posizione del nostro Paese è chiara: difendiamo l'Ucraina, il diritto internazionale e la convivenza pacifica tra gli Stati.

L'ho ribadito pochi giorni fa al Consiglio di Sicurezza dell'Onu a New York: il nostro obiettivo resta quello della pace e in questo impegno l'Italia resta ancorata all'Ue e alla Nato". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo in videocollegamento al forum "Open Dialogues For Future", la due giorni di riflessioni con gli esperti sugli scenari della geopolitica e della geoeconomia mondiali organizzata da Camera di Commercio Pordenone-Udine e The European House - Ambrosetti, in corso a Udine oggi e domani.

"Lavoriamo per una pace giusta, che rispetti l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina e la Carta dell'Onu - ha continuato il ministro - nessun Paese è al sicuro se la violazione delle regole rimane impunita. Non siamo soli - ha aggiunto - giovedì scorso l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione per la pace in Ucraina che l'Italia ha sostenuto e co-sponsorizzato: 141 Paesi insieme hanno posto il rispetto delle regole e del diritto internazionale al centro della loro azione". (ANSA).