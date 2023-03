Gli incidenti ferroviari più gravi in Europa

Lo scontro fra due treni in Grecia con decine di vittime è solo l'ultimo in ordine di tempo di una lunga serie di disastri ferroviari avvenuti in Europa negli ultimi decenni.

Ecco un riepilogo dei più gravi.

- 3 giugno 1998 - In Germania il deragliamento di un InterCity Express provoca 101 morti e 88 feriti a Eschede, nel nord della Germania. È il disastro più grave in termini di vittime nel Paese dopo quello del giugno 1945 che uccise 102 persone vicino a Monaco.

- 5 ottobre 1999 - Nel Regno Unito un treno pendolari si schianta contro un espresso regionale all'uscita della stazione di Londra-Paddington, provocando 31 morti e 245 feriti.

- 8 maggio 2003 - In Ungheria 33 pensionati tedeschi che viaggiavano a bordo di in un autobus perdono la vita dopo che il mezzo viene investito da un treno al passaggio a livello di Sofiok.

- 22 luglio 2004 - In Turchia un treno deraglia vicino la cittadina di Pamukova con un bilancio di 41 morti e 80 feriti.

E' il peggior disastro ferroviario nella storia recente del Paese.

- 23 gennaio 2006 - In Montenegro almeno 47 persone restano uccise e 234 ferite nel deragliamento di un treno affollato a 15 km dalla capitale Podgorica.

- 29 giugno 2009 - Per la rottura di un asse, un convoglio ferroviario che trasportava gpl deraglia in Italia mentre attraversa la stazione di Viareggio. Quattro cisterne si ribaltano. In una si apre uno squarcio di 40 centimetri, da cui esce il gas. Tre minuti dopo, le esplosioni, che devastano un intero quartiere e uccidono 32 persone.

- 12 ottobre 2010 - In Ucraina 45 persone muoiono nello scontro tra un treno e un autobus a Marganets.

- 24 luglio 2013 - In Spagna un treno ad alta velocità deraglia prima di arrivare a Santiago de Compostela. Perdono la vita 80 persone e 140 restano ferite nel più grave incidente ferroviario nel Paese dal 3 gennaio 1944, quando in una collisione perirono centinaia di persone.

- 12 luglio 2016 - In Italia due treni si scontrano lungo la linea Bari-Barletta, in una tratta a binario unico tra Andria e Corato: muoiono 23 persone, una cinquantina i feriti. Il più grave incidente in assoluto risale al 2 marzo 1944, quando a Balvano il treno Salerno-Potenza si blocca in galleria e in 526 muoiono asfissiati.