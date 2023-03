Casa Bianca: "Preoccupati che la Cina possa sfruttare TikTok"

"Siamo preoccupati che la Cina sfrutti TikTok per raccogliere dati privati dei cittadini americani". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karin Jean-Pierre, in un briefing con la stampa.

"Siamo stati chiari che la app pone un problema e siamo preoccupati per la nostra sicurezza nazionale, per questo abbiamo chiesto al Congresso di agire", ha spiegato a proposito del provvedimento, approvato dalla commissione esteri della Camera, che concede a Joe Biden il potere di vietare TikTok e altre app.

La commissione affari esteri della Camera ha infatti dato il via libera al provvedimento che dà al presidente degli Usa il potere di mettere al bando applicazioni. Con 24 voti a favore e 16 contrari, i deputati hanno approvato la misura che prevede la possibilità per l'amministrazione Biden di vietare a livello nazionale TikTok in base alla legge International Emergency Economic Powers Act.

Il provvedimento nomina esplicitamente TikTok e consente a Biden di imporre sanzioni e addirittura il divieto nel caso in cui si accertasse il trasferimento volontario e consapevole di dati degli utenti a chiunque lavora per il governo cinese o sotto la sua influenza. La misura dovrebbe essere approvata alla Camera nel suo intero ma il suo destino in Senato non è chiaro.