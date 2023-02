In Crimea la resistenza trasforma la 'Z' russa in clessidra gialla e blu

La guerra non si combatte solo con le armi e i simboli possono assumere significati importanti. In Crimea, territorio ucraino sotto il controllo delle forze russe, il movimento di resistenza 'Nastro giallo' sta trasformando tutte le 'Z' degli invasori in clessidre dipinte con i colori della bandiera ucraina, come riportato da Ukrainska Pravda.

"Le clessidre blu e gialle che hanno iniziato ad apparire sulla penisola sono il nostro avvertimento agli occupanti che hanno poco tempo per lasciare i territori ucraini ", ha detto il curatore della pagina Instagram @yellowribbonua che diffonde le immagini inviate dai territori occupati. Gli attivisti invitano tutti gli ucraini a unirsi all'azione, iniziata il 26 febbraio, il giorno della resistenza all'occupazione della Crimea. In pochi giorni, i simboli dell'invasione russa sono stati trasformati a Yalta, Sinferopoli, Sebastopoli e in altre aree della penisola.

"Durante i 9 anni di occupazione, la Russia ha fatto di tutto per distruggere la resistenza ucraina in Crimea, imprigionando e rapendo coloro che sono rimasti fedeli al proprio stato - ha detto Tamila Tasheva, rappresentante permanente del governo ucraino in Crimea -. Ma nonostante tutto, la resistenza nella penisola si sta solo rafforzando".