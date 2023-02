Biden torna su aborto, se Congresso passa bando metto veto

Joe Biden torna a parlare di aborto sul suo account Twitter personale. "Se il Congresso passerà un bando nazionale, io metterò il veto", annuncia il presidente sul profilo @JoeBiden, il secondo oltre a @Potus, che sta per 'President of the United States'. Il tema dell'aborto è molto caldo negli Stati Uniti dopo che lo scorso giugno, con una decisione storica la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza degli anni '70 'Roe w Wade' che ne garantiva il diritto a livello nazionale lasciando agli Stati la libertà di legiferare.

Da allora molti Stati a guida repubblicana hanno imposto regole rigidissime se non il divieto totale.