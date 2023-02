Visita di Stato in Cina per il leader bielorusso Lukashenko

Il presidente della Bielorussia, Aleksander Lukashenko, compirà una visita di Stato in Cina dal 28 febbraio al 2 marzo, su invito del presidente cinese, Xi Jinping. Lo rivela il ministero degli Esteri di Pechino Hua Chunying. "La Cina è intenzionata a lavorare con Minsk per approfondire la reciproca fiducia politica", ha detto il ministro degli esteri cinese, Qin Gang, in una conversazione telefonica tenutasi ieri con il collega bielorusso, Serghei Aleinik, secondo quanto rivelato oggi da Pechino. Lo scorso anno Xi e Lukashenko, quest'ultimo stretto alleato di Mosca, si incontrarono a Samarcanda, in Uzbekistan, in occasione di un vertice internazionale e i due annunciarono una partnership "incondizionata".