Biden il presidente Usa più anziano di sempre

Joe Biden, che il 20 novembre scorso ha compiuto 80 anni, ne aveva 78 quando è diventato presidente nel 2021 ed ha già battuto ogni record di anzianità per un presidente degli Stati Uniti in carica, anche se, come ha appena annunciato di voler fare, non dovesse vincere un secondo mandato addirittura a 82 anni nel 2025.

Biden ha infatti già battuto sia Ronald Reagan, che al termine di due mandati lasciò la presidenza a 77 anni dopo esserci entrato nel 1981 a 69 anni, sia l'immediato predecessore Donald Trump, entrato alla Casa Bianca a 70 anni e uscito a 74 dopo un mandato. Il tycoon, se dovesse vincere la possibile sfida con Biden nel 2024, entrerebbe alla Casa Bianca a 78 anni e solo in questo potrebbe battere Biden sul filo di lana, per pochi mesi: Trump, nato nel 1946, è infatti di giugno, mentre l'attuale inquilino della Casa Bianca, è nato nel 1942, ma in novembre.



Nel passato, l'unico ad aver varcato la soglia dei 70 nella presidenza fu Dwight Eisenhower (due mandati, 1953-61), che tornò semplice cittadino tre mesi dopo averli compiuti e aver iniziato il primo mandato a 62 anni. Il suo predecessore, Harry Truman, da vicepresidente a 60 anni subentrò a Franklin D.

Roosevelt alla morte di quest'ultimo a 63 anni durante il mandato, e tornò a casa a 68. Degno di nota anche Gerald Ford (un mandato, 1974-77), che giurò a 61 anni e lasciò a 63.

Prima del '900, per trovare un presidente Usa che avesse 60 o più anni bisogna tornare indietro a James Buchanan (un mandato, 1856-71), che entrò a 65 anni e uscì a 69, a Zachary Taylor, che nel 1850 morì a 65 anni dopo 16 mesi da presidente.

Peggio ancora andò a William Henry Harrison che nel 1841 a 68 anni morì dopo un mese esatto passato alla Casa Bianca.

Prima di questi due sfortunati presidenti, nessun predecessore era mai salito alla presidenza dopo aver compiuto 60 anni, con le sole eccezioni di Andrew Jackson (2 mandati, 1829-37) che iniziò a 61 anni e terminò a 69, e di John Adams (1797-1801), il successore di George Washington, da 61 a 65 anni di età. Washington, il primo presidente, fu eletto nel 1789 a 57 anni e terminò il suo mandato a 61 anni.

Quanto ai più giovani presidenti Usa, il record spetta a Theodore Roosevelt (2 mandati, 1901-09), che divenne presidente a 42 anni, seguito da John F. Kennedy, che nel 1961 ne aveva 43 (e che fu assassinato a 46 anni nel 1963) e da Bill Clinton (2 mandati, 1993-2001) che ne aveva 46. Obama entrò alla Casa Bianca a 47 anni.