Meeting virtuale per il G7, nessuno invii armi alla Russia

"L'approvazione della risoluzione all'assemblea delle Nazioni Unite pur decretando l'isolamento della Russia, ci ha ricordato che occorre intensificare i contatti con quei Paesi che si sono ancora astenuti". Lo ha sottolineato, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al G7. La presidente del Consiglio ha invitato a mantenere alta la pressione su Mosca e ad accelerare la piattaforma di coordinamento per la ricostruzione, su cui l'Italia avrà una sua conferenza con l'Ucraina in aprile. Bisogna - ha aggiunto - contrastare la falsa narrazione del conflitto da parte di Putin, raddoppiando gli sforzi per avvicinarsi maggiormente a quello che viene chiamato il Sud globale che risente della propaganda di Mosca.

Il meeting virtuale tra Joe Biden, i leader del G7 e il presidente ucraino è iniziato alle 9.10 ora locale, le 15.10 in Italia, e si è concluso dopo circa un'ora e mezza, alle 10.38 locali. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. "Per il presidente Biden il G7 è il miglior strumento per coordinare gli aiuti all'Ucraina". Lo ha detto il portavoce per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti annunciando un comunicato congiunto a breve.

"È merito di India e Indonesia se hanno contribuito a fare in modo che si trovasse un linguaggio chiaro sulla guerra in Ucraina, l'anno scorso al G20. Bisogna ora fare in modo che si continui a parlare in modo chiaro. E con i paesi forti dell'Asia e del Sudamerica è importante costruire buone relazioni, all'altezza degli occhi". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a Berlino, alla stampa, dopo una riunione video del G7. Scholz ha sottolineato di essere in partenza per l'India e di avere stretti e continui contatti con il leader Nerendra Modi.

Il G7, a quanto si apprende, ha indicato una serie di misure per rafforzare l'impianto sanzionatorio alla Russia. L'obiettivo, raggiunto, è stato ribadire l'unità del G7 e il pieno sostegno al popolo ucraino nell'anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Lo sottolineano fonti italiane dopo la riunione virtuale del G7 ad un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina, in cui è intervenuto in apertura anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I leader, riferiscono le stesse fonti, hanno commemorato l'anniversario dell'inizio della guerra sottolineando l'unità, la coesione e la resilienza con cui il gruppo si è schierato al fianco di Kiev, sostenendola a livello umanitario, militare e finanziario. I leader del G7, secondo quanto viene riferito, hanno riconosciuto il coraggio e la forza del popolo ucraino che ha resistito all'invasione russa e continua a combattere una guerra sanguinosa per la propria libertà.