Biden a sorpresa a Kiev: 'Siete eroi, Putin fallirà'. Nuovi aiuti all'Ucraina

Il presidente Usa Joe Biden ha lasciato l'Ucraina dopo aver incontrato questa mattina Volodymyr Zelensky in una visita a sorpresa a Kiev. Lo riporta Sky News.



"La visita di Biden a Kiev è storica". Lo ha detto il consigliere della sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing virtuale da Kiev con un gruppo ristretto di giornalisti. "Il presidente americano non voleva soltanto dire ma mostrare al mondo che è al fianco di Zelensky in una Kiev libera", ha sottolineato.

Joe Biden ha avuto un "lungo colloquio" con il presidente ucraino a Kiev durante il quale hanno affrontato il tema dei "prossimi mesi di guerra" e di ciò di cui l'Ucraina ha bisogno per difendersi dall'aggressione russa, nonche' del processo verso una "pace giusta e durevole". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing virtuale da Kiev con un gruppo di giornalisti.



La Russia è stata "avvertita in anticipo" della visita di Biden a Kiev. Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing da Kiev con un ristretto gruppo di giornalisti sottolineando di "non poter rivelare la risposta di Mosca" per motivi di sicurezza.





Zelensky: 'Putin non ha alcuna chance di vincere la guerra'





"Biden, avendo ricevuto in precedenza garanzie di sicurezza, è finalmente andato a Kiev. Ha promesso molte armi e ha giurato fedeltà al regime neonazista fino alla tomba". Lo scrive il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev su Telegram riferendosi al fatto che gli Usa avessero avvisato Mosca della visita del presidente Usa.





Ucraina, per le strade e le piazze di Kiev a un anno dallo scoppio della guerra





La visita a sorpresa - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev in una visita a sorpresa prima dell'anniversario dell'invasione. Immagini diffuse sui social, riprendono il presidente Usa insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel centro della capitale ucraina, vicino alla cattedrale di San Michele. "Lei e tutti gli ucraini, signor presidente, ricordate al mondo il significato della parola coraggio". ha detto il presidente Biden a Kiev. "Saremo con voi per il tempo che serve", ha aggiunto.

"Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l'Ucraina fosse debole e che l'Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso". Così Biden in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca, riportata dal Guardian. "Mentre il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia - ha dichiarato il presidente americano - oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina".

"Oggi i nostri negoziati sono stati molto fruttuosi e importanti" ha detto Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti in visita a Kiev. "Speriamo che quest'anno 2023 diventi un anno di vittoria", ha aggiunto, lodando la "visione comune" condivisa da entrambe le nazioni.





Biden ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina durante la sua visita. Lo riporta la Cnn. Biden, in osservazioni congiunte insieme al presidente ucraino Zelensky, ha affermato che il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più javelin e obici. Zelensky ha detto che lui e Biden hanno parlato di "armi a lungo raggio e delle armi che potrebbero ancora essere fornite all'Ucraina anche se prima non erano state fornite".

"Un anno dopo, Kiev e l'Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste": ha detto Biden incontrando Zelensky al palazzo presidenziale di Kiev. Zelensky riferisce che con il presidente Usa ha discusso di armi a lungo raggio e nuovi aiuti militari. Lo riferiscono media internazionali. "Presidente Biden, benvenuto a Kiev, la sua visita è un segnale estremamente importante per tutti gli ucraini". Lo ha scritto il presidente ucraino Zelensky su Telegram postando una foto con Joe Biden.

"Nell'ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall'Atlantico al Pacifico per aiutare l'Ucraina a difendersi con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno durerà", ha detto Biden aggiungendo che "Come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto".

Anche la first lady Olena Zelenska ha accolto il presidente degli Usa Joe Biden nella sua visita a sorpresa a Kiev.

"Questa visita ci porta più vicini alla vittoria", ha detto il presidente Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti in visita a Kiev, secondo la traduzione dell'intervento di Zelensky che parla in ucraino. "E' la visita più importante nell'intera storia delle relazioni fra l'Ucraina e gli Stati Uniti". "Biden e i partner devono continuare a fare tutto il possibile per aiutare l'Ucraina a vincere, Biden e gli Usa sono rimasti in contatto costante quest'anno e questa è una visita estremamente importante in un periodo così difficile per l'Ucraina che combatte per la libertà del mondo" ha aggiunto Zelensky.

"Un anno fa parlammo al telefono Mr president... mi dicesti che si potevano sentire le esplosioni in sottofondo. Non lo dimenticherò mai. E io chiesi: cosa posso fare? E mi dicesti: metti insieme i leader per sostenere l'Ucraina, chiedi loro di sostenere l'ucraina". Joer Biden a Kiev rievoca la telefonata con Zelensky un anno fa. "Un anno dopo Kiev resiste, l'Ucraina resiste e il mondo resiste con voi", ha detto Biden nella conferenza stampa congiunta.

"Abbiamo costruito un'alleanza in tutto il mondo, circa 50 Paesi hanno aiutato l'Ucraina a difendersi, abbiamo unito le democrazie del mondo" ha sottolineato il presidente americano. Zelensky ha poi detto che "La Russia non ha alcuna chance di vincere la guerra". E Biden ha aggiunto che "La Russia voleva cancellare l'Ucraina dalle mappe ma sta fallendo, l'esercito russo sta perdendo i territori una volta occupati, i soldati stanno scappando non solo dall'esercito ma dalla Russia stessa. Noi siamo rimasti uniti, la Nato è rimasta insieme, Putin non ci ha diviso, pensava di poterci sconfiggere ma credo che ora non lo pensi più... solo Dio sa cosa sta pensando".

"La Russia deve assumersi la responsabilità della sua aggressione e rimborsare i danni causati" e "crediamo che non ci sia alternativa alla creazione di un tribunale speciale. Credo che tutti debbano sostenere questa posizione" ha detto il presidente ucraino.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato che questa settimana gli Stati Uniti annunceranno ulteriori sanzioni contro la Russia.

"Questa settimana vedremo l'anniversario della lotta contro l'aggressore russo" ed "è molto simbolico che questa visita" di Biden a Kiev "arrivi questa settimana. I risultati della mia visita di dicembre" a Washington "e di oggi si rifletteranno sul campo di battaglia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa insieme a Joe Biden, ringraziando il presidente americano per il sostegno. "So che ci sarà un pacchetto molto importante di sostegno all'Ucraina e servirà come chiaro segnale che il tentativo della Russia non avrà risultato, e riusciremo a difendere le nostre città con una vittoria", ha aggiunto il leader ucraino.

Un abbraccio fra Joe Biden e Vlodymyr Zelensky nel centro di Kiev: è una delle immagini che circola adesso dell'incontro storico di oggi fra i due presidenti nella capitale ucraina.

Il presidente Usa è arrivato in Ucraina in treno dal confine con la Polonia, come riporta il New York Times. La visita a Kiev è rimasta segreta fino all'ultimo per motivi di sicurezza: Biden ha lasciato Washington senza preavviso dopo che lui e sua moglie Jill hanno cenato fuori in un ristorante sabato sera. I funzionari avevano negato che Biden avrebbe visitato l'Ucraina durante il suo viaggio programmato nell'Europa orientale. "In effetti, domenica sera la Casa Bianca ha emesso un programma pubblico per lunedì che mostra il presidente ancora a Washington e in partenza la sera per Varsavia, quando in realtà era già dall'altra parte del mondo", scrive il Nyt.

La segretezza da cui è stato circondato il viaggio del presidente statunitense in Ucraina riflette le forti preoccupazioni per la sicurezza di una visita in zona di guerra attiva, riferisce la Cnn. L'Air Force One ha lasciato la Joint Base Andrews sotto la copertura dell'oscurità alle 4,15 di domenica, ora locale (10,15 ora italiana). Ai giornalisti a bordo dell'aereo non è stato permesso di portare con sé i propri dispositivi. Il programma pubblico di Biden non rivelava il viaggio e la scorsa settimana i funzionari della Casa Bianca hanno ripetutamente escluso una visita in Ucraina affermando che non era in programma. Del resto l'Ucraina è in una zona di guerra in cui l'esercito americano non ha alcun controllo, rendendo la visita di lunedì diversa dai precedenti viaggi presidenziali in Iraq o in Afghanistan. Biden viaggia con un entourage relativamente piccolo, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, il vice capo dello staff Jen O'Malley Dillon e l'aiutante personale Annie Tomasini. Il presidente Zelensky ha invitato Biden per la prima volta a visitare Kiev un anno fa, mentre le forze russe si stavano ammassando al confine. Non più tardi della scorsa settimana, Zelensky ha affermato che il suo invito a Biden a visitare l'Ucraina è rimasto aperto, anche se ha riconosciuto che c'erano altri mezzi per parlare. Biden ha visitato l'Ucraina sei volte come vicepresidente. La sua ultima visita a Kiev è stata nel gennaio 2017, pochi giorni prima di lasciare l'incarico.

Biden e Zelensky, insieme, hanno visitato una sorta di memoriale in onore dei caduti con decine e decine di foto che corrono lungo un muro nei pressi della centrale piazza Mykhailivska nel centro di Kiev. Sono foto di militari caduti in battaglia fin dal 2014.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha postato sul suo canale Telegram una foto che mostra il presidente americano Joe Biden (cattolico) e quello ucraino Volodymyr Zelensky (ebreo) mentre escono dalla cattedrale ortodossa di San Michele. "Quale dei due è ortodosso?", è l'ironico commento che accompagna l'immagine.

La premier Giorgia Meloni, è attesa nel pomeriggio a Varsavia dove incontrerà il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. Il capo del governo italiano dovrebbe a breve recarsi anche a Kiev, come annunciato ieri dal presidente ucraino, per un incontro con Volodymyr Zelensky.