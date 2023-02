Ucraina: Wang a Blinken, Usa non gettino benzina sul fuoco

La Cina, sulla questione ucraina, "ha sempre svolto un ruolo costruttivo aderendo ai principi guida e promuovendo i colloqui e la pace". E' quanto ha detto il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi nel colloquio avuto ieri con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, in base a un resoconto rilasciato oggi dal ministero degli Esteri di Pechino. "In quanto grande Paese, gli Stati Uniti dovrebbero promuovere una soluzione politica alla crisi, piuttosto che aggiungere benzina sul fuoco e sfruttare l'opportunità per realizzare profitti", ha aggiunto Wang.

La Cina, ha sottolineato Wang, non accetta intereferenze esterne nei rapporti con la Russia: 'il partenariato strategico globale di coordinamento Cina-Russia è stabilito sulla base del non allineamento, del non confronto, del non prendere di mira terze parti ed è sotto la sovranità di due Paesi indipendenti. Non accetteremo mai che gli Usa impongano o addirittura esercitino costrizioni sulle relazioni Cina-Russia'.

Su Taiwan, il rappresentante di Pechino ha avvertito che per mantenere la stabilità "dobbiamo fermamente opporci all'indipendenza" dell'isola "e aderire veramente al principio della 'Unica Cina'". Gli Stati Uniti, ha ammonito, "devono rispettare i fatti storici, mantenere i propri impegni politici e attuare la propria dichiarazione di non sostenere l'indipendenza di Taiwan".