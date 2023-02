Tajani: "Investire di più nella difesa europea"

"Abbiamo bisogno di una sicurezza europea se vogliamo essere più forti nell'ambito della Nato. Se vogliamo proteggerci dobbiamo investire di più nella difesa europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Monaco.

"L'alleanza transatlantica per noi ha un ruolo molto importante. È impossibile cambiare questo", ha detto Tajani a Monaco, dove ha sottolineato che l'Italia appartiene all'Europa e alla Nato.



"Vogliamo che ci sia la pace in Ucraina, ma non si può avere pace senza giustizia", ha ribadito Tajani intervenendo a un panel della Conferenza sulla sicurezza. "Vogliamo l'indipendenza per l'Ucraina e anche la sua integrità".

"Sicurezza significa anche proteggere i nostri confini all'est e al sud. Ci sono molti problemi, come ad esempio la immigrazione illegale. E dobbiamo dedicarci anche su questo fronte a questo tema", ha sottolineato il vicepremier.

"Se vogliamo la strada per una Europa forte dobbiamo guardare anche all'Africa: questo è importante per il futuro", ha proseguito Tajani. "Non dobbiamo lasciare l'Africa a se stessa o ai cinesi. Sarebbe un grave errore, anche per la nostra crescita".