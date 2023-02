L'Occidente non mostra ancora alcuna apertura a iniziative di pace sulla situazione in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista al canale televisivo Rossiya 1.

"Finora non c'è volontà o apertura nei confronti di iniziative di pace da parte dell'Occidente intero", ha affermato, citato dalla Tass.