Terremoto: in Turchia un uomo di 45 anni salvato dopo 278 ore

Un uomo di 45 anni, Hakan Yasinoglu, è stato estratto vivo dopo essere rimasto sepolto per 278 ore sotto le macerie di un edificio crollato a causa del terremoto ad Hatay, una delle città del sud est della Turchia più colpite dal sisma. Lo rende noto Anadolu.

Agenzia ANSA Sisma in Turchia, Tajani: ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen - Mondo Il bilancio delle vittime in Turchia sale a 36.186. Sventato un nuovo tentato rapimento di un bambino in ospedale, la polizia ha arrestato un uomo a Samandag. Una donna di 27 anni è stata estratta viva dopo 258 ore ore dalle macerie a Kahramanmaras (ANSA)

Due uomini di 26 e 34 anni sono stati estratti vivi dopo 261 ore sotto le macerie di un ospedale privato nella città turca di Hatay. Lo riportano i media turchi. I soccorritori stavano lavorando intorno all'edificio crollato quando hanno sentito un suono, forse una voce, e hanno scavato in quella direzione. Mehmet Ali Sakiroglu, uno dei due uomini tratti in salvo, aveva portato il figlio in ospedale il giorno prima del terremoto, riferisce Anadolu.



Edifici ridotti in cumuli di macerie, le immagini aeree di Idlib dopo il sisma