Biden: 'I tre oggetti abbattuti non sappiamo cosa siano'

"Non sappiamo ancora cosa siano i tre oggetti abbattuti la settimana scorsa ma al momento nulla fa pensare che siano legati alla Cina". Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca. "Ho ordinato di abbatterli perché rappresentavano un rischio per il traffico aereo", ha aggiunto il presidente americano.

"Darò ordine di abbattere qualsiasi oggetto volante che rappresenti un rischio per gli Stati Uniti". Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca annunciando che la sua amministrazione è al lavoro "per stabilire nuovi parametri per l'identificazione di oggetti volanti".

"L'abbattimento del pallone-spia è stato un chiaro segnale alla Cina, ma non vogliamo il conflitto con Pechino. Continuerò a parlare con il presidente Xi". Ha detto Biden, ribadendo tuttavia di "non voler chiedere scusa" per aver ordinato la distruzione del pallone-spia cinese.