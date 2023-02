Usa abbattono altro oggetto non identificato in volo

Il Pentagono ha abbattuto un altro oggetto non identificato ad alta altitudine sul lago Hurhn, che si trova tra Stati Uniti e Canada. Lo riferisce la Cnn, citando fonti militari e del Congresso. L'oggetto e' stato abbattuto da piloti dell'Air Force e della Guardia nazionale al confine tra Usa e Canada. Le autorita' americane hanno declinato di dire se assomiglia al primo pallone-spia cinese o altri due 'Ufo' piu' piccoli di forma cilindrica neutralizzati in Alaska e in Canada. Dopo il primo episodio, le forze di sicurezza nordamericane sono in alta allerta.