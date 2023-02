Razov, Crosetto 'demonizza' la Russia'

L'ambasciatore russo in Italia, Serghei Razov, ha denunciato quella che ha definito "la demonizzazione" del suo Paese, in particolare da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto che recentemente ha lanciato l'allarme per una possibile Terza guerra mondiale se i carri armati russi arriveranno a Kiev.

"Non credo - ha affermato Razov in un'intervista all'agenzia Ria Novosti - che il ministro della Difesa di un Paese che ha avuto un ruolo ben noto nello scatenare la Seconda guerra mondiale dovrebbe parlare di Terza guerra mondiale".