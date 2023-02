Ucraina: Gb impone nuove sanzioni contro armamenti russi

(ANSA) - LONDRA, 08 FEB - Londra ha imposto nuove sanzioni contro il settore militare della Russia impegnata nella guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri britannico James Cleverly mentre è in corso la storica visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel Regno Unito. Le nuove sanzioni prendono di mira in particolare "sei entità che forniscono attrezzature militari come i droni usati nell'invasione russa dell'Ucraina", ha dichiarato Cleverly.

(ANSA).