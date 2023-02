Iran arresta una reporter, la gemella già in carcere per proteste

"La responsabile della redazione Sociale del quotidiano iraniano 'Ham-Mihan', Elnaz Mohammadi, è stata posta oggi agli arresti presso la procura di Evin", ha riferito il marito Saeed Parsaei in un messaggio su Twitter, citato dal quotidiano riformista. Elnaz, convocata in Procura per un colloquio e poi arrestata, è la sorella gemella di Elaheh Mohammadi, giornalista dello stesso quotidiano, in carcere dal 29 settembre con l'accusa di "propaganda contro il sistema" e "collusione contro la sicurezza nazionale' per il suo articolo sul funerale di Mahsa.

Intanto, i media locali riportano la notizia della condanna a un anno di reclusione e il divieto di lasciare il Paese per due anni per il manager del sito 'Mobin-24' e del canale di informazione Iran Times, Hossein Yazdi. Secondo 'Khabaronline', è stato arrestato nella sua casa a Isfahan all'inizio di dicembre per aver sostenuto le proteste.

Le due gemelle