Pallone-spia, chiusi 3 aeroporti in Nord e Sud Carolina

(ANSA) - NEW YORK, 04 FEB - La Federal Administration Aviation, l'autorità dell'aviazione americana, chiude tre aeroporti e parte dello spazio aereo del Nord Carolina e del Sud Carolina per "iniziative di sicurezza nazionale". Lo riporta Abc ricordando che il pallone-spia cinese sta sorvolando in queste ore il Nord Carolina. Gli Stati Uniti stanno valutando un piano per abbatterlo una volta che sarà sull'Atlatico per poi recuperarne i resti. (ANSA).