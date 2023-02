ANSA incontra i vertici di Kyodo News e Yonhap

ANSA prosegue nella sua strategia di rafforzamento e ampliamento della propria presenza internazionale: nei giorni scorsi i vertici dell'Agenzia si sono recati in Giappone e Corea del Sud, dove hanno incontrato le principali agenzie di stampa e testate locali. Ai vari incontri hanno partecipato i due Ambasciatori italiani nei rispettivi Paesi e alti esponenti delle due Ambasciate.

Nel corso dell'incontro di Tokyo con l'Agenzia Kyodo News - che si è svolto alla presenza dell'Ambasciatore italiano in Giappone, Gianluigi Benedetti, e del Commissario Generale Aggiunto per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka, Elena Sgarbi - sono stati identificati vari ambiti di collaborazione a sostegno delle attività di comunicazione del Padiglione italiano all'EXPO di Osaka nel 2025. Allo stesso tempo sono state esplorate le possibilità di ampiamento della collaborazione già in essere tra le due Agenzie anche a progetti di natura commerciale. L'Ambasciatore Benedetti ha espresso soddisfazione per i risultati di questo incontro: "L'approfondimento della già eccellente collaborazione tra ANSA e Kyodo News offrirà un importante contributo all'ulteriore rafforzamento delle relazioni tra Italia e Giappone, elevate nel corso del recente incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio Meloni e il Primo Ministro Kishida a 'partnership strategica'. La dimensione mediatica e informativa del rapporto bilaterale è infatti fondamentale per avvicinare ancor di più i due Paesi favorendo un'ancor più approfondita conoscenza reciproca tra i nostri popoli. In tale prospettiva, sono molto soddisfatto della collaborazione avviata da ANSA e dal Commissariato per il Padiglione Italiano a EXPO Osaka 2025 con Kyodo, la quale permetterà da un lato di raccontare al meglio qui in Giappone le eccellenze e le straordinarie realtà che l'Italia presenterà alla prossima edizione dell'Esposizione Universale e, dall'altro, di promuovere in Italia un appuntamento di grande rilevanza a cui il Giappone si sta preparando con entusiasmo e determinazione".

Sempre a Tokyo si sono svolti incontri di vertice anche con gli editori dell'Asahi Shimbun e del Nikkei Shimbun, ancora alla presenza di alti esponenti dell'Ambasciata italiana a Tokyo.

Nel corso degli incontri di Seul tra ANSA e Yonhap - cui ha partecipato l'Ambasciatore d'Italia in Corea del Sud Federico Failla - sono state poste le basi per un rafforzamento della collaborazione già in atto tra le due Agenzie in alcuni ambiti di comune interesse. "L'incontro tra la principale agenzia di stampa italiana ANSA e quella coreana Yonhap - ha dichiarato l'Ambasciatore Failla - è sintomo del rafforzamento in atto dei rapporti bilaterali tra Italia e Corea del Sud, e particolarmente rilevante in una fase storica come quella attuale in cui la comunicazione di qualità è fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi impresa, non solo politica ed economica, ma anche nei settori delle scienze, tecnologie e culturale. Viviamo nell'era della ricerca dell'informazione 'vera' ed affidabile, di fronte al moltiplicarsi di notizie false provenienti da tutti i media. Confido che questa collaborazione, già avviata nel 2015, possa trovare nuovi canali di sbocco e costituire un punto di riferimento anche per le aziende che intendano muoversi nei due Paesi".

L'Amministratore Delegato di ANSA, Stefano De Alessandri, si è detto molto soddisfatto dei risultati di questi incontri: "L'accordo di collaborazione che stiamo negoziando con Kyodo News per la promozione della presenza italiana all'Expo 2025 ad Osaka costituirà un importante risultato per ANSA e più in generale per il nostro sistema Paese. Sia quella con Kyodo che quella con Yonhap sono due partnership storiche per ANSA, con cui collaboriamo da lungo tempo e con grande soddisfazione; un ampliamento di queste partnership anche ad altri ambiti costituisce un ulteriore importante risultato del nostro lavoro di rafforzamento della presenza ANSA nel mondo e in particolare in Estremo oriente".