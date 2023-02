Navalny, mi mettono in cella di punizione per sei mesi

(ANSA) - MOSCA, 02 FEB - Alexey Navalny denuncia che sarà posto in una cella di punizione del tipo "Pkt" per sei mesi, il periodo massimo previsto dal regolamento. "Non ricevo visite da otto mesi e ieri mi è stato detto che sarò trasferito" in una cella Pkt "per la durata massima possibile di sei mesi. Non sono consentite visite lì. Ciò significa più di un anno senza una visita", denunciava ieri sul suo profilo Twitter il leader dell'opposizione russa.

L'avvocato di Navalny, Vadim Kobzev, stando a quanto riporta il Moscow Times, afferma che le condizioni di salute dell'oppositore sono visibilmente deteriorate nel corso dell'ultimo mese e sostiene che i sanitari del carcere in cui Navalny è recluso curino la malattia respiratoria di cui soffre il dissidente in maniera inadeguata e con un eccessivo uso di antibiotici. Navalny, secondo l'avvocato, avrebbe perso sette chili e soffrirebbe di forti dolori allo stomaco.

Navalny denuncia di aver trascorso in una cella di isolamento del tipo "Shizo" gran parte degli ultimi cinque mesi a causa di continui provvedimenti inflittigli per motivi pretestuosi e considerati un sopruso delle autorità. Già a settembre, Amnesty International scriveva che "la salute e il benessere" di Navalny "sono a grave rischio, e questo equivale ad un trattamento crudele, disumano o degradante".

Navalny è stato rinchiuso in carcere nel gennaio del 2021, non appena ha rimesso piede a Mosca da Berlino, dove era stato curato per un avvelenamento che aveva fatto temere a lungo per la sua vita e per il quale si sospetta l'intelligence russa.

