La Russia mette in guardia Israele su armi a Kiev

(ANSA) - MOSCA, 01 FEB - La Russia mette in guardia Israele dalle forniture di armi all'Ucraina.

Dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che stava "esaminando la questione" dell'invio di armi all'Ucraina, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato: "Quando si tratta di forniture di armi (all'Ucraina), non classifichiamo i Paesi in base alla geografia. Diciamo che tutti i Paesi che consegnano armi devono capire che considereremo (queste armi) come obiettivi legittimi per le forze armate russe", ha detto. (ANSA).