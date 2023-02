"L'obiettivo principale" della Russia rimane "il raggiungimento degli obiettivi" stabiliti dal presidente Vladimir Putin per l'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che al momento non sono in programma negoziati tra lo stesso Putin e il presidente americano Joe Biden, di cui gli chiedeva un giornalista. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.