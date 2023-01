Via libera in Slovenia a unioni tra persone dello stesso sesso

(ANSA) - TRIESTE, 31 GEN - Cambiano le regole per i matrimoni in Slovenia. Da oggi entrano in vigore le modifiche al "Codice della famiglia", grazie alle quali sono possibili le unioni tra persone dello stesso sesso, che possono anche adottare un bambino. A darne notizia il sito www.rtvslo.si di Radio Capodistria, che segnala inoltre come davanti al ministero del Lavoro, la famiglia, gli affari sociali e le pari opportunità, oggi sventoli una bandiera arcobaleno.

La svolta prevede che il matrimonio non sia più esclusivamente tra un uomo e una donna, ma sia un'unione tra due persone, a prescindere dal sesso. E viene concessa anche l'adozione congiunta di un figlio, alle stesse condizioni che per le coppie eterosessuali.

Come riportato sempre dal sito di Radio Capodistria, si tratta di una novità introdotta dopo una decisione della Corte Costituzionale, pubblicata a luglio scorso. E dispone anche le modalità di conversione delle attuali unioni di fatto in matrimonio, se i due partner, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al "Codice di famiglia", dichiarano davanti ad un ufficiale dell'anagrafe di voler convertire ufficialmente la loro unione di fatto in matrimonio. (ANSA).