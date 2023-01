Greta e Navalny tra i candidati per il Nobel per la Pace 2023

(ANSA) - STOCCOLMA, 31 GEN - L'ambientalista svedese Greta Thunberg è nella lista di persone nominate per il premio Nobel per la Pace 2023. La lista è come di tradizione tenuta segreta, ma le persone che hanno il diritto di nomina sono libere di dire chi hanno nominato. L'agenzia di stampa svedese Tt riporta altri nomi trapelati per il prestigioso premio: l'ambientalista ugandese Vanessa Nakate, l'oppositore russo Aleksei Navalny e il giornalista d'opposizione russo Vladimir Kara-Murza. (ANSA).