Siria: sette morti in raid aerei di ieri sera nell'est

Sette persone sono state uccise nei raid aerei di ieri sera in Siria contro un convoglio di camion che attraversava la parte orientale del Paese dall'Iraq: lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

"Sette camionisti e i loro assistenti, tutti non siriani, sono stati uccisi a causa di aerei non identificati che hanno preso di mira un convoglio di gruppi sostenuti dall'Iran, la scorsa notte", ha dichiarato la ong, secondo cui i camion "trasportavano armi iraniane".