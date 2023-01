Siria: Ong, 10 morti in raid, anche capo milizia filo-Iran

(v. 'Siria: sette morti in raid aerei...' delle 8:04) (ANSAMed) - BEIRUT, 30 GEN - Il capo di una milizia filo-iraniana operativa in Siria è stato ucciso nelle ultime ore nella Siria orientale da un raid aereo attribuito a Israele e nel quale sono morte altre 9 persone, secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani.

In precedenza, sempre l'Osservatorio aveva riferito di un bilancio di 7 uccisi in un attacco aereo nell'est della Siria contro un convoglio di mezzi provenienti dall'Iraq e che probabilmente trasportavano armi.

Le fonti citate dall'Osservatorio hanno aggiornato il bilancio a 10 uccisi tra cui il capo di una delle varie milizie irachene e afgane filo-iraniane presenti da anni nella Siria in guerra. (ANSAMed).