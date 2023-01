Francia: proteste riforma pensioni, 11.000 agenti in strada

Alla vigilia della seconda giornata di mobilitazione nazionale contro la contestata riforma pensionistica di Emmanuel Macron, il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, annuncia il dispiegamento di 11.000 poliziotti e gendarmi in tutta la Francia per garantire l'ordine pubblico durante le manifestazioni di piazza.

Air France ha annunciato l'annullamento domani di un volo su dieci nel quadro della seconda giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. L'agitazione, precisa la compagnia aerea, non riguarda i collegamenti di lungo raggio