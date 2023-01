Trump, prossime elezioni ultima occasione per salvare l'America

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - Le prossime elezioni saranno l'ultima occasione per l'America di salvarsi: e' il messaggio lanciato da Donald Trump parlando davanti ad un ristretto numero di fedelissimi a Columbia, South Carolina, uno dei primi eventi pubblici della sua campagna presidenziale. "Le elezioni del 2024 sono la nostra unica possibilità per salvare il nostro Paese e abbiamo bisogno di un leader che sia pronto a farlo dal primo giorno", ha avvisato. "C'è solo un presidente che ha sfidato l'intero establishment a Washington, e con il vostro voto l'anno prossimo lo faremo di nuovo", ha proseguito. "Abbiamo bisogno di un combattente che possa affrontare la sinistra, la palude, i media, il 'deep state'....i globalisti e la Cina, e difendere l'America", ha aggiunto. Il tycoon ha preso di mira la sinistra radicale, i Rinos (i repubblicani solo di nome, ndr) "piu' pericolosi dei democratici", la teoria critica della razza, l'ideologia gender e anche "le turbine a vento di fabbricazione cinese che uccidono gli uccelli". L'ex presidente ha vantato anche i suoi presunti successi in materia di 'law and order', immigrazione, rafforzamento dell'esercito. (ANSA).