Ucraina, la Difesa: 'Nessun accordo Roma-Parigi per 700 missili Aster'

La Difesa smentisce l'accordo Roma-Parigi per l'acquisto congiunto di 700 missili Aster-30 per il sistema di difesa aerea Samp-T, da destinare all'Ucraina.

In merito a notizie circolate su alcuni media francesi, si precisa che "si tratta di notizie prive di fondamento e che, nel corso dell'incontro tra il ministro della Difesa Italiano e il suo omologo francese, non è stato firmato, discusso e nemmeno accennato ad alcun contratto in materia di forniture militari" . La notizia è riportata dal quotidiano francese l'Opinion.

Il giornale ha scritto che l'accordo per la maxi-commessa è stato raggiunto durante la visita di ieri a Roma tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il suo omologo d'Oltralpe Sébastien Lecornu. I missili Aster 30 hanno una gittata di 120 km.