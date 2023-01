Rep.Ceca: seggi aperti, si vota oggi e domani per presidente

(ANSA) - PRAGA, 27 GEN - Sono aperti i seggi nella Repubblica ceca, dove oggi e domani si vota per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Al ballottaggio si sfidano l'ex generale Petr Pavel e l'ex premier e uomo d'affari Andrej Babis. I seggi sono aperti oggi dalle ore 14 alle 22 e domani dalle 8 alle 14.

I risultati finali sono attesi per sabato verso le ore 16.

Il generale Petr Pavel, dato nei sondaggi come favorito, è un ex capo di Stato maggiore delle Forze armate ceche e presidente del Comitato militare della Nato. Nel primo turno delle presidenziali ha ottenuto il 35,4% dei voti e insieme ad Andrej Babis è passato al secondo turno.

Il miliardario Babis, ex ministro delle Finanze ed ex premier, attualmente deputato di opposizione e leader del movimento populista Ano, ha ottenuto il 34, 9% dei voti.

I cechi stanno eleggendo il quarto presidente della Repubblica Ceca indipendente dopo la divisione pacifica della Cecoslovacchia nel 1992: succederà a Vaclav Havel, Vaclav Klaus e Milos Zeman. Quest'ultimo è stato il primo presidente del Paese a essere eletto - per due mandati quinquennali - a suffragio universale diretto. (ANSA).