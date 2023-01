Iran: attacco all'ambasciata azera, un morto

(ANSA) - BAKU, 27 GEN - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nel corso di un attacco da parte di uomini armati questa mattina conto l'ambasciata dell'Azerbaigian in Iran: lo ha reso noto il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian in un comunicato.

"Il 27 gennaio... c'é stato un attacco armato contro l'ambasciata azera in Iran. Un uomo armato di kalashnikov ha ucciso il capo della guardia della missione diplomatica", si legge nel comunicato. Altre due guardie dell'ambasciata sono rimaste ferite. È stata avviata un'indagine, prosegue il ministero senza fornire ulteriori dettagli.

L'Iran, che ospita milioni di azeri, accusa da tempo il suo vicino di fomentare il sentimento separatista sul suo territorio. (ANSA).