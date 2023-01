Zelensky, grazie a Biden per Abrams, passo verso vittoria

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Grazie al presidente degli Stati Uniti Joe Biden per un'altra potente decisione di fornire gli Abrams all'Ucraina. Sono grato al popolo statunitense per il supporto alla leadership! È un passo importante sulla via della vittoria. Oggi il mondo libero è unito come mai prima d'ora per un obiettivo comune: la liberazione dell'Ucraina. Stiamo andando avanti". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (ANSA).