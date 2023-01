Covid: Cina, picco il 22 dicembre con oltre 7 milioni casi (2)

(ANSA) - PECHINO, 26 GEN - "Intorno al 22 dicembre 2022, il numero di persone contagiate e di consultazioni ambulatoriali per la febbre hanno raggiunto un picco", ha affermato il Cdc, con le nuove infezioni "che hanno superato i tetto di 7 milioni al giorno e il numero di visite ambulatoriali giornaliere per la febbre che hanno raggiunto il picco di 2,867 milioni", calando progressivamente del 96,2% a quota 110.000 il 23 gennaio, si legge nella lunga nota corredata di diversi grafici.

I casi di Covid-19 in condizioni critiche sono diminuiti del 72% rispetto al picco di inizio mese (dal picco del 4 gennaio di 128.000 unità a quota 36.000 del 23 gennaio), mentre i decessi giornalieri negli ospedali sono diminuiti del 79% rispetto ai massimi di inizio anno, scivolando a 896 nel dato del 23 gennaio.

La Cina, che ha interrotto bruscamente l'8 dicembre la politica draconiana della 'tolleranza zero' al Covid perseguita per tre anni, ha riferito la scorsa settimana il superamento del picco di pazienti Covid nelle 'cliniche della febbre' (i centri ad hoc di primo intervento), nelle strutture di pronto soccorso e nei ricoveri in condizioni critiche, secondo la Commissione sanitaria nazionale. Quasi 60.000 persone sono decedute con il Covid in ospedale al 12 gennaio, in base ai primi dati diffudi dal governo sulla peggiore ondata dalla crisi di Wuhan di inizio 2020.

Alcuni esperti internazionali hanno però rilevato la possibilità di un aumento dei casi nelle aree rurali meno attrezzate contro l'infezione, mentre milioni si sono spostati tornando a casa per i ricongiungimenti familiari durante le vacanze del Capodanno lunare che è in corso: i numeri odierni, quindi, sottostimerebbero l'impatto reale e completo poiché, ad esempio, escludono i decessi domestici.

Sempre la scorsa settimana, un'analisi aggiornata della società di ricerche britannica Airfinity aveva stimato le morti in Cina fino a un picco di 36.000 al giorno durante il periodo festivo, più severa di 11.000 unità rispetto alle 25.000 ipotizzate lo scorso 29 dicembre. (ANSA).