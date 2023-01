Biden, Scholz non mi ha costretto a cambiare idea sui tank

(ANSA) - NEW YORK, 25 GEN - "La Germania non mi ha costretto a cambiare idea". Lo ha detto Joe Biden rispondendo a chi gli chiedeva come mai avesse deciso ora l'invio di tank all'Ucraina.

L'addestramento della forze di Kiev sui carri armati Abrams "inizierà presto" ha detto Joe Biden alla Casa Bianca precisando che sono tank molto complessi e "ci vorrà tempo". (ANSA).