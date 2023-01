Media, sistema antiaereo sugli edifici di Mosca e sulla residenza di Putin

Da ieri sui social media sono stati postati video e fotografie che mostrerebbero missili terra-aria Pantsir-S1 e sistemi di artiglieria antiaerea montati sui tetti di diversi edifici di Mosca, l'autenticità delle immagini non è stata confermata. Lo riporta Meduza. Oggi durante il briefing con la stampa il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti di chiedere al Ministero della Difesa. Intanto un altro video che sembrerebbe essere stato ripreso il 6 gennaio e pubblicato su diversi canali Telegram russi fa vedere un presunto sistema anti aereo installato vicino alla residenza del presidente Vladimir Putin.

Meduza riferisce che il canale Telegram Moscow Calling ha pubblicato diversi video, che mostrerebbero l'installazione di un sistema Pantsir-S1 in un edificio al numero 8 di Teterinsky Lane, nel centro di Mosca (l'edificio a quell'indirizzo su Google Maps assomiglia a quello mostrato nei video). In un altro video, il canale sostiene che il Pantsir si trova sul tetto del palazzo. La pubblicazione online Agentstvo rileva che i canali Telegram russi, compresi diversi "blog di guerra" pro-Cremlino, nonché specialisti occidentali di intelligence open-source, hanno pubblicato foto dell'edificio del Ministero della Difesa sul Frunzenskaya Embankment dove, a loro dire, è stato installato un altro Pantsir-S1.

All'inizio della settimana, sui canali Telegram russi sono circolate foto che mostravano sistemi missilistici antiaerei S-400 nel Parco nazionale di Losiny Ostrov, fuori Mosca, e nei campi sperimentali dell'Accademia agricola Timiryazev, a Mosca.

La pubblicazione Sirena sostiene che nel Parco nazionale di Losiny Ostrov sono stati abbattuti degli alberi per liberare un'area per i sistemi missilistici antiaerei. (ANSA).