Attore britannico Julian Sands disperso durante un'escursione in montagna in California

Da venerdì scorso l'attore britannico Julian Sands risulta disperso nelle montagne del sud della California, colpite da gelo e maltempo, e viene ora ricercato da elicotteri e droni. Lo rende noto l'ufficio dello sceriffo della contea di San Bernardino, citata da vari media fra cui Bbc e Guardian, che rivela solo oggi l''identità di una persona data per dispersa da giorni.

L'attore 65enne, protagonista di film come "Camera con vista" di James Ivory, "Il pasto nudo" di David Cronenberg, "Gothic" di Ken Russel, "Boxing Helena" di David Lynch e "Aracnofobia" e che vive da anni a North Hollywood, nell'area di Los Angeles, era andato a fare un'escursione sul Mount Baldy, nella catena delle Gabriel Mountains, frequentata tanto da escursionisti quanto da sciatori.

In questi giorni viene segnalato un forte rischio di valanghe nella zona. La scomparsa di Sands, appassionato alpinista e trekker, è stata denunciata da familiari alle 19 di venerdì scorso, quando non ha fatto ritorno.