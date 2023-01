Regeni: Metsola, Pe non si fermerà fino a giustizia

(ANSA) - BRUXELLES, 15 GEN - "Oggi Giulio Regeni avrebbe compiuto 35 anni. Sette anni fa, mentre studiava in Egitto, è stato rapito e ucciso. Il Parlamento europeo non si fermerà finché non emergerà tutta la verità, e finché non sarà fatta giustizia". Lo scrive su Twitter la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola. (ANSA).